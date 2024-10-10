وزير الداخلية عرض مع ريزا الأزمة الناجمة عن الوجود السوري

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استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، بحضور رئيسة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان كريستن كنتسن، في مكتبه في الوزارة.وخلال اللقاء، جرى عرض للوجود السوري في لبنان والأزمة الناجمة عنه خصوصا في الأيام الأخيرة. كما تم البحث في أهمية الحفاظ على الأمن، لا سيما في الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان.