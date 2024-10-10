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لبنان

عثمان عرض الاوضاع مع السفير الفرنسي

Lebanon 24
10-10-2024 | 12:25
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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قبل ظهر اليوم في مكتبه بثكنة المقر العام، السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو يرافقه ملحق الأمن الداخلي لدى السفارة الفرنسية إريك أوتشيني، في زيارة جرى في خلالها عرض الأوضاع العامة في البلاد.
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