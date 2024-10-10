الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو زعم أنه من داخل منزل في جنوب لبنان!

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي ادرعي، عبر حسابه على منصة "اكس"، فيديو للناطق العام باسم الجيش الإسرائيلي دانيئل هاغاري، زاعماً انه التقطه داخل بيت في قرية شيعية في جنوب لبنان.





وقال هاغاري في الفيديو: "نداهم منزل بعد منزل ومصادر المعدات وتفكك قدرات حزب الله تنفيذ خطته".





وتابع: "في هذا البیت، هناك مستودع معدات مجهز لقوات الرضوان مع سترات واقیة، خوذات، وسائل رؤیة لیلیة والغام. کل هذه الأسلحة والمعدات هنا قد خزنت وجمعت في البیت، جاهزة للاقتحام الكبير الخطة التي تسمى "احتلال الجلیل".

#عاجل الناطق العام بلسان جيش الدفاع من داخل قرية شيعية في جنوب لبنان: نداهم منزل بعد منزل ونصادر المعدات ونفكك قدرات حزب الله تنفيذ خطته



العميد دانيئل هاغاري:



🔸نحن الآن في قریة لبنانیة، قریة شیعیة في لبنان، هذه القریة هي إحدى القرى القریبة من الحدود مع إسرائیل. أرید أن أریكم… pic.twitter.com/iFpNMsWeJ9 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 10, 2024 Advertisement