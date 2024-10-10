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لبنان

وزير الدفاع الايطالي: ما قامت به اسرائيل تجاه كتيبتنا في اليونيفيل جريمة حرب

Lebanon 24
10-10-2024 | 12:38
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اعتبر وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو أن "ما قامت به اسرائيل تجاه الكتيبة الإيطالية جريمة حرب"، وقال في مؤتمر صحافي: "نريد ايضاحا حول الموضوع، فقد كان هناك اعتداء صريح تمثل  باطلاق النار على الكتيبة الإيطالية وعلى كاميرات الأمان".
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أضاف: "ليس لدي معلومات كافية عن الحادث وانتظر الرد الاسرائيلي. نحن هناك لتطبيق قرارات الامم المتحدة وخصوصا ال 1701، مع 40 دولة اخرى".

وقال ردا على سؤال عن سلاح "حزب الله": "لبنان يمر بأزمة تلو الأخرى، والجيش اللبناني الذي نعمل معه لتطبيق قرارات الامم المتحدو يعاني ايضا من الازمة التي قلصت قدراته" .
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