وزير الدفاع الايطالي: ما قامت به اسرائيل تجاه كتيبتنا في اليونيفيل جريمة حرب

Advertisement

اعتبر وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو أن "ما قامت به اسرائيل تجاه الكتيبة الإيطالية جريمة حرب"، وقال في مؤتمر صحافي: "نريد ايضاحا حول الموضوع، فقد كان هناك اعتداء صريح تمثل باطلاق النار على الكتيبة الإيطالية وعلى كاميرات الأمان".أضاف: "ليس لدي معلومات كافية عن الحادث وانتظر الرد الاسرائيلي. نحن هناك لتطبيق قرارات الامم المتحدة وخصوصا ال 1701، مع 40 دولة اخرى".وقال ردا على سؤال عن سلاح "حزب الله": "لبنان يمر بأزمة تلو الأخرى، والجيش اللبناني الذي نعمل معه لتطبيق قرارات الامم المتحدو يعاني ايضا من الازمة التي قلصت قدراته" .