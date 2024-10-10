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لبنان

إسرائيل: ابتعدوا مسافة 5 كيلومترات.. واليونيفيل "لن نفعل"

Lebanon 24
10-10-2024 | 13:05
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دعا مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، اليوم الخميس، القوة الأممية بنقل قواتها لمسافة 5 كيلومترات شمالا لتجنب الخطر مع تصاعد القتال، وفق زعمه.

كما أكد على أن إسرائيل ستواصل الحوار والتنسيق مع قوة الأمم المتحدة.
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إلى ذلك، رأى أن إسرائيل لا ترغب في أن تكون موجودة في لبنان، لكنها ستفعل ما يلزم لإبعاد حزب الله عن حدودها الشمالية، وفق زعمه.

بالمقابل، أعلنت البعثة أنها تتواصل مع إسرائيل لمعرفة أسباب الهجوم على مواقعها.

وشدد المتحدث الرسمي باسمها في لبنان أندريا تيننتي لـ"العربية"، على أن قوات اليونيفيل قررت البقاء في مواقعها رافضة طلبات إسرائيل للتحرك منها.

أيضاً أكد على أن تلك العناصر موجودة في جنوب لبنان بموجب تفويض أممي، موضحة أن هدفها خفض التصعيد وإعادة الهدوء على جانبي الخط الأزرق.

كما رأى أن تنفيذ القرار 1701 هو الحل لإعادة السكان على حدود إسرائيل ولبنان، خصوصا وأن هو ما أنهى الصراع في 2006، لذا فإن تنفيذه الآن بات أمراً ملحاً.
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