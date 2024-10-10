أعلن "حزب الله"، في بيان مساء اليوم، انه للمرة الرابعة استهدف قوة لجنود العدو الإسرائيلي أثناء محاولتها سحب الإصابات من الآلية المستهدفة في منطقة رأس الناقورة.

وجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدفنا عند الساعة 08:05 من مساء يوم الخميس 10-10-2024، قوة لجنود العدو الإسرائيلي أثناء محاولتها للمرة الرابعة سحب الإصابات من الآلية المستهدفة في منطقة رأس الناقورة بصلية صاروخية".

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وفي بيان آخر، قال "الحزب" انه استهدف تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في كفرجلعادي بصلية صاروخية.