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لبنان

عمليات جديدة لـ"الحزب"... اليكم هذه البيانات

Lebanon 24
10-10-2024 | 13:28
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أعلن "حزب الله"، في بيان مساء اليوم، انه للمرة الرابعة استهدف قوة لجنود العدو الإسرائيلي أثناء محاولتها سحب الإصابات من الآلية المستهدفة في منطقة رأس الناقورة.
 
 
وجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدفنا عند الساعة 08:05 من مساء يوم الخميس 10-10-2024، قوة لجنود العدو الإسرائيلي أثناء محاولتها للمرة الرابعة سحب الإصابات من الآلية المستهدفة في منطقة رأس الناقورة بصلية صاروخية". 
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وفي بيان آخر، قال "الحزب" انه استهدف تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في كفرجلعادي بصلية صاروخية.
 
 
كذلك، اشار في بيان ثالث الى انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، قصفنا يوم الخميس 10-10-2024، ثكنة يفتاح بصلية صاروخية".
 
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