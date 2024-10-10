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لبنان

هل اصيب علي حجازي في غارة راس النبع؟

Lebanon 24
10-10-2024 | 13:59
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نفت معلومات لـ"لبنان 24" الانباء التي تحدثت عن استهداف أمين عام حزب البعث العربي الاشتراكي علي حجازي في غارة راس النبع.
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"لبنان 24": لا صحة للأنباء عن استهداف أمين عام حزب البعث العربي الاشتراكي علي حجازي في غارة راس النبع
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