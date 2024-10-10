بعد استهداف بيروت اليوم.. تينينتي يعلّق وهذا ما قاله

إعتبر المتحدث باسم اليونيفل اندريا تينينتي، مساء اليوم الخميس، ان "إستهداف بيروت مثير للقلق"، مشددا على ان "هناك حاجة ماسة للوصول إلى إتفاق دبلوماسي".





وقال تينينتي في حديث تلفزيوني: "نطالب جميع الأطراف بتسهيل الاتفاقات المستقبلية ونحتاج إلى فعالية أكبر من المجتمع الدولي".

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