سعد جال على مراكز استقبال النازحين في صيدا

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جال الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد على بعض مراكز استقبال النازحين، لقد جال في صيدا، حيث اطمأنّ على وضع الأهالي وعلى احتياجاتهم، مرحّبًا بهم ومعبّرًا عن الواجب الوطني والانساني في استقبال أهلنا النازحين في مدينة صيدا عاصمة الجنوب.وأكّد "أهمية الصمود والتحلي بالصبر في مواجهة العدوان الغاشم إلى حين عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم".