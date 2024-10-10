طوني فرنجية: ما نشهده مؤلم ويصيب كلّ لبناني







وقال فرنجية في حديث تلفزيوني: "اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أصاب كلّ لبناني واصابنا كما كل اللبنانيين، غير أن المعادلة البرلمانية مستمرة على حالها ولم تتأثر مع تأكيدنا أن استشهاد السيد نصرالله حدث موجع وكبير جدا".

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واضاف: "بعد استشهاد نصرالله حاول البعض التسابق على الاستسلام في حين أن المعركة في الجنوب ما زالت في بدايتها وإسرائيل حتى الساعة لم تحقق اي هدف من أهدافها"، واكمل: "نخشى أن تطول الحرب والمرحلة تحتاج إلى هدوء وصبر وقراءة دقيقة".



وتابع: " كما سبق وقال رئيس "تيار المرده"، كنا نتمنى ألّا نصل الى هذه الحالة، لكن أمام هذا الوضع هل نستسلم؟ هل ندخل في لعبة المزايدات أم نقف إلى جانب بعضنا البعض بروح تضامن وطني؟". أشار النائب طوني فرنجية، مساء اليوم الخميس، الى ان "الأحداث التي نشهدها مؤلمة وتصيب كلّ لبناني".وقال فرنجية في حديث تلفزيوني: "اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أصاب كلّ لبناني واصابنا كما كل اللبنانيين، غير أن المعادلة البرلمانية مستمرة على حالها ولم تتأثر مع تأكيدنا أن استشهاد السيد نصرالله حدث موجع وكبير جدا".واضاف: "بعد استشهاد نصرالله حاول البعض التسابق على الاستسلام في حين أن المعركة في الجنوب ما زالت في بدايتها وإسرائيل حتى الساعة لم تحقق اي هدف من أهدافها"، واكمل: "نخشى أن تطول الحرب والمرحلة تحتاج إلى هدوء وصبر وقراءة دقيقة".وتابع: " كما سبق وقال رئيس "تيار المرده"، كنا نتمنى ألّا نصل الى هذه الحالة، لكن أمام هذا الوضع هل نستسلم؟ هل ندخل في لعبة المزايدات أم نقف إلى جانب بعضنا البعض بروح تضامن وطني؟".

وعن الاستحقاق الرئاسي، قال: "نرى في العماد جوزاف عون المرشّح الذي يمتلك شرعيّة وتجربته في قيادة الجيش كانت ناجحة إلى حدٍّ ما".

وأشار الى اننا "لن نتّفق مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على شخصيّة ضعيفة ولم نرَ بعد ما هي الطّروحات لديه و"هيدا شي بنقّز".