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لبنان

من مجلس الأمن.. دعوات لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في لبنان

Lebanon 24
10-10-2024 | 15:46
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شهدت جلسة مجلس الأمن، مساء اليوم الخميس، دعوات إلى وقف فوري للعمليات الإسرائيلية في لبنان.

وقال مندوب فرنسا بمجلس الأمن: "نحن بحاجة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في لبنان"، مضيفاً انه "يجب احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه". كما شدد على انه "يتعين على كل الأطراف الإقليمية أن تمارس ضبط النفس وتعمد إلى التهدئة".
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بدوره، قال نائب المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة ان "على المجتمع الدولي أن يعزز مؤسسات الدولة اللبنانية حتى تتمكن من ممارسة سيطرة فعالة على أراضي لبنان".
 
من جهته، رأت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ان "النزاع المدمر في لبنان والهجمات المكثفة في سوريا والعنف المحتدم في غزة والضفة الغربية المحتلة يشير انسياق المطنقة إلى حرب شاملة".
 
 
 
كذلك، أكد مندوبة المملكة المتحدة بمجلس الأمن ان "الدبلوماسية وليس العنف هي السبيل لإنهاء دوامة العنف في المنطقة". كما اكد ان "الاعتداء على قوات حفظ السلام في لبنان أمر غير مقبول".
 
 
أما مندوب موزمبيق بمجلس الأمن فذكّر ان "الأحداث الجارية في لبنان مرتبطة بالحرب الإسرائيلية الحالية على غزة".

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