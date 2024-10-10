نزحت من الجنوب.. عائلة كاملة استشهدت في بيروت (صورة)

أدى القصف الاسرائيلي على منطقتي النويري والبسطة الفوقا الى استشهاد عائلة نازحة من بلدة صريفا الجنوبية من آل "نجدي" مؤلفة من 8 أشخاص.



وكانت وزارة الصحة أعلنت في حصيلة غير نهائية استشهاد 22 شخصاً وإصابة 117 آخرين جراء اعتداءات العدو الإسرائيلي على العاصمة بيروت.

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