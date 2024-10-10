قمة روحية مسيحية - إسلامية الاسبوع المقبل

ذكرت «اللواء» أن قمة روحية مسيحية- إسلامية ستعقد الاربعاء المقبل في 17 الجاري في بكركي بدعوة من البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي.



Advertisement وتناول الاتصالان المساعي الجارية لعقد قمة روحية تواكب ما يجري على صعيد حرب اسرائيل على لبنان. وفي هذا الإطار، تلقى نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى اتصالين: الاول من البطريرك الراعي، والثاني من شيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ سامي ابو منى.وتناول الاتصالان المساعي الجارية لعقد قمة روحية تواكب ما يجري على صعيد حرب اسرائيل على لبنان.

وكان مفتي الجمهورية قد تشاور مع البطريرك الراعي والشيخ أبي المنى بتوقيت القمّة وأهميتها في هذه المرحلة العصيبة التي يمرّ فيها لبنان.



اما «الشرق» فذكرت ان القمة الروحية ستعقد يوم الاثنين المقبل لبحث الاوضاع الخطيرة التي يمر بها لبنان، ومن المتوقع ان يصدر بيان عن اللقاء يعبر عن موقف موحد برفض العدوان الاسرائيلي والمطالبة بوقف النار فورا وانتخاب رئيس للجمهورية. ولم يحدد حتى الآن مكان انعقاد القمة.