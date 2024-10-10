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لبنان

العفو الدولية تتهم اسرائيل بإصدار إنذارات "مضللة" لإخلاء مناطق في لبنان

Lebanon 24
10-10-2024 | 23:14
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قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو أنييس كالامار، في بيان، إنّ “تحذيرات الجيش الإسرائيلي لسكان الضاحية، الحي ذي الكثافة السكانية العالية في جنوب بيروت، كانت غير مناسبة”.
وذكرت أمنستي أنها حللت أكثر من 12 تحذيرا للإخلاء وخرائط، وأجرت مقابلات مع سكان في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية.
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وأشارت إلى أن التحذيرات تضمنت “خرائط مضللة”، وتم نشرها “قبل وقت قصير، في إحدى الحالات، قبل أقل من 30 دقيقة من بدء الضربات، في منتصف الليل، عبر وسائل التواصل الاجتماعي” فيما كان كثير من السكان نيام.
وأوضحت المنظمة أن “تحذيرات إسرائيل في جنوب لبنان تغطي مساحات جغرافية واسعة، ما يثير مخاوف ما إذا كانت مصممة عوضا عن ذلك لإثارة عملية تهجير جماعي”.
وبينت أن “الظروف التي تخلقها إجراءات إسرائيل في جنوب لبنان تخاطر بتهجير قسري لغالبية السكان المدنيين هناك”.
وأوضحت العفو الدولية في بيانها، أن "إسرائيل أصدرت دعوات لإخلاء 118 بلدة وقرية في جنوب لبنان خلال الأسبوع الأول من تشرين الأول".
وحذرت من أن هذه الدعوات “لا تجعل من جنوب لبنان منطقة حرة لإطلاق النار”، حيث ينظر إلى المدنيين المتبقيين فيها على أنهم أهداف عسكرية، داعية "إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي لتقليل الأضرار في صفوف المدنيين إلى حدها الأدنى". (عربي)

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