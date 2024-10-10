27
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
24
o
بعلبك
7
o
بشري
21
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الخارجية الأميركية: نؤيد الحل الدبلوماسي في لبنان
Lebanon 24
10-10-2024
|
23:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية مايكل ميتشل لـ"سكاي نيوز عربية" ان الولايات المتحدة لا تريد انجرار المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة.
وفي مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أمس الخميس، قال ميتشل إن المنطقة تمر بمرحلة خطيرة، مشددا على أن الولايات المتحدة تؤيد الحل الدبلوماسي في لبنان.
Advertisement
وأضاف ميتشل: "تجري الولايات المتحدة اتصالات لخفض التصعيد"، مشيرا إلى أن بلاده تؤيد الهجمات "المحدودة" من إسرائيل ضد حزب الله.
وأكد ميتشل على أن السياسة الأميركية إزاء ما يجري في المنطقة تقوم على دعوة الأطراف كافة إلى "ضبط النفس".
وأشار إلى الجهود الأميركية مستمرة "للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".
وتابع ميتشل قائلا: "لم نفقد الأمل في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، ولكننا لم نسمع أي رد جدّي من جانب حركة حماس".
وتعليقا على تأكيد الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، أن قواته أطلقت النار في منطقة مقر قوات (يونيفيل) في جنوب لبنان، قال ميتشل: "لا زالنا نجمع الحقائق بخصوص الحادثة. ونؤكد أنه يتوجب على إسرائيل أخذ الاحتياطات لضمان حفظ سلامة موظفي اليونيفيل وكذلك المدنيين".(سكاي نيوز)
لبنان
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
للقطاع العام والمتقاعدين.. إليكم هذا القرار بشأن صرف تعويض مؤقت ومساعدة مالية
Lebanon 24
للقطاع العام والمتقاعدين.. إليكم هذا القرار بشأن صرف تعويض مؤقت ومساعدة مالية
07:15 | 2024-10-10
10/10/2024 07:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الممثلة السورية الشهيرة ترفض الزواج.. لهذا السبب!
Lebanon 24
الممثلة السورية الشهيرة ترفض الزواج.. لهذا السبب!
04:37 | 2024-10-10
10/10/2024 04:37:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قاآني "قيد الإقامة الجبرية".. هل له علاقة بالاغتيالات التي طالت كبار قادة "حزب الله"؟
Lebanon 24
قاآني "قيد الإقامة الجبرية".. هل له علاقة بالاغتيالات التي طالت كبار قادة "حزب الله"؟
16:00 | 2024-10-10
10/10/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّة تُغادر "الجديد".. وزميلتها في القناة: "رح اشتقلك بالشغل" (صور)
Lebanon 24
إعلاميّة تُغادر "الجديد".. وزميلتها في القناة: "رح اشتقلك بالشغل" (صور)
05:48 | 2024-10-10
10/10/2024 05:48:53
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تستهدف مبنى في النويري.. 22 شهيداً و117 جريحاً (فيديو وصور)
Lebanon 24
إسرائيل تستهدف مبنى في النويري.. 22 شهيداً و117 جريحاً (فيديو وصور)
12:52 | 2024-10-10
10/10/2024 12:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:37 | 2024-10-11
تحليق مكثف للطيران المسير والاستطلاعي فوق أجواء مدينة صور
02:32 | 2024-10-11
استشهد في صريفا.. قوى الأمن الداخلي نعت شهيدها
02:32 | 2024-10-11
حمية زار المطار: نثني على إدارة المديرية العامة للطيران المدني
02:30 | 2024-10-11
الجيش... من الميدان إلى النزوح أيضا
02:27 | 2024-10-11
أميركا: ندعم الحل الدبلوماسي في لبنان.. وندعو إلى انتخاب رئيس
02:25 | 2024-10-11
استعدوا للمنخفض الجوي الأول لهذا الموسم.. هذا ما ينتظرنا بعد 16 تشرين الاول الأب خنيصر يكشف
فيديو
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
Lebanon 24
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
23:45 | 2024-10-06
11/10/2024 09:59:18
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
11/10/2024 09:59:18
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
11/10/2024 09:59:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24