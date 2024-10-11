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لبنان

"لبنان ليس أفغانستان"... وزير الدفاع الإيطالي ينتقد قصف إسرائيل قواعد "اليونيفيل"

Lebanon 24
11-10-2024 | 00:32
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أكد وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو أن لبنان ليس أفغانستان وأن ما يحدث في جنوب لبنان تجاه "اليونيفيل" غير مقبول، في إشارة إلى ما تعرضت له القوات الدولية لقصف إسرائيلي هناك.


وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس في أعقاب إصابة جنديين إندونيسيين من قوات اليونيفيل وتدمير كاميرات في القاعدة الإيطالية هناك: "بيروت مدينة تتعايش فيها ثقافات وأديان مختلفة، ولبنان يتمتع بحساسية ديمقراطية".
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ورأى الوزير الإيطالي أن مشكلة لبنان تكمن في أنه استقبل "مليوني لاجئ، وهي نسبة من اللاجئين مقارنة بالسكان لا توجد في أي دولة أخرى في العالم".

وأضاف: "في السنوات الأخيرة تظاهرنا بعدم ملاحظة ذلك. وهو الوضع الذي كان سيتسبب في انفجار كل شيء في أي مكان. حتى الآن، رغم ذلك، حافظ لبنان على توازن هش، أدخله هذا الهجوم الإسرائيلي في أزمة".

وفي سياق متصل، أعلن الوزير كروزيتو أنه "بالاتفاق مع رئيسة الحكومة جورجا ميلوني، كجزء من صلاحياتي، استدعيت بعد ظهر اليوم السفير الإسرائيلي في إيطاليا واحتججت معه بشدة".

وأردف: "طلبت منه أن يبلغ رسميا وزير الدفاع ورئيس الأركان الإسرائيلي أن ما يحدث في جنوب لبنان تجاه الكتيبة والمقر وعلى وجه الخصوص تجاه قواعد اليونيفيل الإيطالية غير مقبول على الإطلاق، كما أنه يتناقض بشكل واضح مع القانون الدولي ويشكل انتهاكا صريحا للقرار 1701".

وتابع في تصريح له: "لم يُصب أي جندي إيطالي"، إثر "قيام جنود الجيش الإسرائيلي بتحييد بعض مكونات نظام المراقبة بالفيديو في القاعدة 1-31، ونظام الإضاءة ومكرر إشارة الراديو في القاعدة 1-32A  مع إطلاق نار من أسلحة صغيرة، وأعقب ذلك تحليق طائرة بدون طيار". (روسيا اليوم)

لبنان

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