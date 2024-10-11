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لبنان

رئيس المجلس الأوروبي: استهداف إسرائيل القوة الدولية في جنوب لبنان غير مقبول

Lebanon 24
11-10-2024 | 00:39
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ندد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال اليوم، باستهداف إسرائيل قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان معتبرا إطلاق النار على اليونيفيل "غير مقبول".
 
ونقلت "فرانس برس" عن ميشال قوله على هامش قمة لرابطة دول جنوب شرق آسيا في لاوس: "ان هجوما على بعثة دولية لحفظ السلام غير مسؤول وغير مقبول، ولذلك ندعو إسرائيل وكل الأطراف إلى الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي".
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