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لبنان

تكليف بري ولكن لا قرار بعد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-10-2024 | 01:15
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قال مصدر إستشاري أن ملف رئاسة الجمهورية مكلّف به رئيس مجلس النواب نبيه بري من قبل "الثنائي الشيعي"، إلا أنه في المرحلة الراهنة فان "حزب الله" لم يفاتحه أحد بالملف لا في التوقيت ولا  المشروع ، ولا الأسماء ،لان الوقت الحالي هو لملفات أهم ومنها الصمود والمقاومة ، وصولاً الى وقف إطلاق النار فعودة النازحين، وبعدها يتم النقاش مع المعنيين في شخص رئيس الجمهورية المقبل".
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المصدر الإستشاري لفت الى "أن موافقة الحزب على إسم الرئيس تكون للأمين العام وليس للنواب فقط ، لأن هذا القرار تأسيسي".
في سياق متصل، علّقت مصادر نيابيّة معارضة على حديث رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجيّة من عين التينة، وقالت إنّ إعلانه أنّه لا يزال مرشّحاً لرئاسة الجمهوريّة وأنّه يحظى بدعم رئيس مجلس النواب نبيه برّي وبطبيعة الحال "حزب الله" الذي كلّف رئيس البرلمان بالملف الرئاسيّ، يدلّ على أنّ الإستحقاق لا يزال يُراوح مكانه وأنّ لا جديّة لدى "فريق الثامن من آذار" بالبحث في أسماء توافقيّة.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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