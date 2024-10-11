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لبنان

الحدث وبعبدا "في عين العاصفة" وهكذا تتم المعالجة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-10-2024 | 01:30
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افاد مصدر بلدي أن الأجهزة الأمنية تعمل بهدوء وسلاسة لمعالجة الاوضاع واستتباب الامن في منطقة الحدث بعبدا  القريبة من مناطق النزوح في الضاحية الجنوبية، وهذا نهج منطقي في هذه الظروف، ولكنه لفت الى ظاهرة مقلقة بدأت تحصل في الأيام الأخيرة حيث تتجمع اعداد  كبيرة من الشبان مع بداية ساعات الليل في الشوارع الداخلية لبلدة الحدث (شارع الرئيس وشارع البلدية) وهم منظمون وحزبيون من خارج البلدة.
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ولفت المصدر الى "ان شرطة البلدية تقوم بواجبها لكن الأمور يجب أن تعالج من أجل ضمان حسن الجيرة وحسن التعاطي الدائم مع بلدة الحدث من جيرانها لعدم تعريضها للخطر،  إن كان من القصف العشوائي أو الإشكالات المحلية التي قد تحصل ، خصوصا في بلدة يعتبر وضعها وموقعها حساسا في الظروف التي يعيشها لبنان .


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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