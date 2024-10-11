على الحدود.. الصليب الأحمر يقود عمليات معقّدة جدًا

أكد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة في حديثه لـ"صوت كل لبنان" أن عمليات الإنقاذ على طول خط الأزرق الحدودي أصبحت معقدة للغاية، مما يزيد من صعوبة تأمين ممرات آمنة لإجلاء الجرحى والشهداء، خاصة في المناطق الممتدة من صور والناقورة إلى بنت جبيل وتبنين.

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وأشار إلى أن الوضع حساس جداً مع تزايد الصعوبات في الوصول إلى بعض المناطق المتأثرة، لكنه أكد أن فرق الصليب الأحمر ما زالت مستمرة في تنفيذ مهامها الإنسانية رغم التحديات الكبيرة.



وأضاف أن الأوضاع تزداد تعقيداً لا سيما في بنت جبيل ومرجعيون، حيث أغلقت معظم المستشفيات أبوابها، مما يعوق عمليات الإجلاء ويجعلها أكثر صعوبة. وأوضح أن هذه المناطق تحولت إلى ساحات معارك، مما يهدد سلامة الطواقم الطبية والمتطوعين الذين يواصلون جهودهم رغم المخاطر الكبيرة.