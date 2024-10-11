مستوى جديد من الاستهدافات

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رأت مصادر مطلعة ان محاولة اسرائيل اغتيال رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا لها معنى كبير وتعتبر مؤشرا علنيا على انطلاق مرحلة جديدة من الاستهدافات.وتقول المصادر ان استهداف شخصية بعيدة عن الواقع العسكري في الحزب وهي اقرب الى المستوى السياسي، يعني ان تل ابيب قررت في المرحلة المقبلة إستهداف شخصيات لها طابع سياسي داخل الحزب.وتعتقد المصادر ان اسرائيل لم يعد لديها بنك اهداف فعليا وفاعلا لـ "حزب الله" بعد استهداف شخصيات الصف الاول المرتبطين بالجسم العسكري للحزب.