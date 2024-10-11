ذكرت صحيفة "Financial Times" الأميركية أن "الرئيس الأميركي جو بايدن لم يضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف الهجوم الإسرائيلي المتصاعد في لبنان عندما تحدث الاثنان هذا الأسبوع، حيث قال متحدث باسم الحكومة إن الولايات المتحدة تنظر إلى الصراع مع إسرائيل كفرصة لتهميش حزب الله سياسياً. وبعد أسبوعين من دعوة الولايات المتحدة إلى هدنة مؤقتة سريعة في صراع إسرائيل مع حزب الله، لم يكرر بايدن هذه الدعوة عندما تحدث إلى نتنياهو يوم الأربعاء لأول مرة منذ غزو لبنان، وفقًا للبيت الأبيض".

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وبحسب الصحيفة، "قال بايدن لنتنياهو في مكالمتهما إن هناك حاجة إلى "ترتيب دبلوماسي" لعودة المدنيين اللبنانيين والإسرائيليين إلى منازلهم على جانبي "الخط الأزرق". ودعا بايدن إسرائيل إلى "تقليص الأذى الذي يلحق بالمدنيين" في لبنان. من جانبه، قال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية، يوم الأربعاء إن "ما نريد أن نراه من هذا الوضع، في نهاية المطاف، هو أن يتمكن لبنان من كسر قبضة حزب الله على البلاد، وإزالة حق النقض الذي يتمتع به حزب الله في ما يتعلق باختيار رئيس للجمهورية، والذي أبقى البلاد في مأزق سياسي لمدة عامين ومنعها من المضي قدمًا في انتخاب رئيس".

وأضاف ميلر أن الولايات المتحدة ترغب أيضًا في "إزالة قدرة حزب الله على منع الدولة من أن تكون الكيان الوحيد الذي يمكنه ممارسة القوة في جنوب لبنان".

ورأت الصحيفة أن "هذه التعليقات كانت بمثابة تناقض حاد مع دعوة الولايات المتحدة قبل أسبوعين لوقف إطلاق النار السريع لمدة 21 يومًا بين إسرائيل وحزب الله، وتبعت دعوة نتنياهو هذا الأسبوع للشعب اللبناني "للوقوف واستعادة البلاد" من حزب الله.

وأضاف ميلر أن "موقفنا لا يزال قائما وهو أننا نريد أن نرى حلا دبلوماسيا نهائيا لهذا الصراع. لكن الوضع على الأرض تغير خلال الأسابيع القليلة الماضية وتدهورت قيادة حزب الله". وقال دبلوماسي عربي إن "الأميركيين والفرنسيين كانوا يدفعون باتجاه إجراء انتخابات جديدة في لبنان، لكن من السابق لأوانه أن نقول ما الذي سيحدث... إنهم يريدون إعادة بدء الانتخابات، لكن لا يمكنك إعادة بدء الانتخابات طالما هناك حرب.

وأضاف: "إنهم جميعا يعتقدون أنها فرصة، لكن هذا لا يعني أن حزب الله لن يكون له دور، وقد يأتي بنتائج عكسية لأنه في الحرب تصبح هذه الجماعات أكثر شعبية في بعض الأحيان، وليس أقل".

وتابعت الصحيفة، "جاءت مكالمة بايدن مع نتنياهو في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل للرد على إيران بسبب هجوم صاروخي باليستي على أراضيها هذا الشهر. ولم يذكر البيت الأبيض ما إذا كان بايدن ونتنياهو ناقشا الرد الإسرائيلي الوشيك على إيران، على الرغم من أن الرئيس الأميركي حذر الإسرائيليين من ضرب المنشآت النووية والبنية التحتية للطاقة. وهناك شكوك واسعة النطاق حول نفوذ بايدن على نتنياهو بعد أن تجاهل رئيس الوزراء الإسرائيلي مرارًا وتكرارًا مناشدات واشنطن لعمليات عسكرية أكثر محدودية وزيادة المشاركة الدبلوماسية منذ اندلاع الحرب في غزة في تشرين الأول 2023".

وبحسب الصحيفة، "لقد أبدى بايدن وغيره من كبار المسؤولين الأميركيين انزعاجهم وغضبهم مرارا وتكرارا من عدم رغبة نتنياهو في الاستماع إلى نصائحهم، لكنهم لم يكونوا على استعداد لإجراء أي تغييرات كبيرة في السياسة الأميركية لزيادة الضغط على إسرائيل، مثل فرض حظر على الأسلحة. وقال آرون ديفيد ميلر، المحلل في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي: "لم يكن بايدن على استعداد لاستخدام نفوذه على نتنياهو بسبب شخصية الرئيس وسياساته الداخلية، وخاصة مع اقتراب موعد إحدى أكثر الانتخابات أهمية في التاريخ الأميركي الحديث".

وفي الأسابيع الأخيرة، أقر المسؤولون الأميركيون بأن إسرائيل حققت ما يرون أنه مكاسب تكتيكية ضد حزب الله في لبنان بعد أن اغتالت زعيمه وألحقت الضرر بقدر كبير من قدرة الحزب على ضرب إسرائيل".

وتابعت الصحيفة، "واشنطن حذرت إسرائيل أيضا من المبالغة في تقدير الموقف، وأصرت على ضرورة إيجاد طريق للعودة إلى الهدنة.وعندما حذر نتنياهو الشعب اللبناني يوم الثلاثاء في خطاب مصور من استئصال حزب الله أو مواجهة دمار مماثل لما ألحقته إسرائيل بغزة، ردت كارين جان بيير، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض: "لا نستطيع ولن نرى لبنان يتحول إلى غزة أخرى". وكان نتنياهو قد قال في وقت سابق إن هدف العمليات الإسرائيلية في لبنان هو ضمان عودة ستين ألف إسرائيلي نزحوا بسبب الصراع إلى ديارهم. وقال مسؤولون أميركيون آخرون إن إسرائيل بحاجة إلى تطوير رؤية أفضل طويلة الأجل لمكانتها في الشرق الأوسط".

وبحسب الصحيفة، "يرى كثيرون في واشنطن إن الدبلوماسية الأميركية تجاه إسرائيل تعثرت. وقال جوناثان لورد، المحلل في مركز الأمن الأميركي الجديد: "كانت السياسة الأميركية تحاول الردع وتهدئة التوتر في نفس الوقت، ومن الناحية الواقعية، يمكنك القيام بأحد الأمرين بشكل أكثر فعالية، لكن محاولة القيام بالأمرين معاً يبدو أن لها تأثيرات محدودة في كلا الاتجاهين".