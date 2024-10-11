إليكم حال الطرقات صباح اليوم

أفادت غرفة التحكم المروري بأن حركة السير كثيفة صباح اليوم على أوتوستراد أنطلياس باتجاه نهر الموت، وكذلك على أوتوستراد المتن السريع في الاتجاه نفسه.



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كما تشهد منطقة كسروان ازدحاماً من طبرجا باتجاه غزير ومن ساحل علما باتجاه جونية.