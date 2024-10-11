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لبنان

إليكم حال الطرقات صباح اليوم

Lebanon 24
11-10-2024 | 01:01
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أفادت غرفة التحكم المروري بأن حركة السير كثيفة صباح اليوم على أوتوستراد أنطلياس باتجاه نهر الموت، وكذلك على أوتوستراد المتن السريع في الاتجاه نفسه.
 
كما تشهد منطقة كسروان ازدحاماً من طبرجا باتجاه غزير ومن ساحل علما باتجاه جونية.
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