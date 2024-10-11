دعمًا من المغتربين في فرنسا.. شحنة أدوية ومستلزمات طبية وصلت إلى لبنان

وصلت مساء الخميس 10/10/2024 إلى مطار رفيق الحريري الدولي على متن رحلة طيران الشرق الأوسط القادمة من باريس شحنة أولى من الأدوية والمستلزمات الطبية التي جمعتها السفارة اللبنانية في باريس، تبلغ زنتها الإجمالية طنًا واحدًا، تسلّمها مندوب وزارة الصحّة.

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وقد تم جمع هذه المساعدات من خلال أبناء الجالية اللبنانية في فرنسا والجمعيّات اللّبنانية – الفرنسية، الذين استجابوا للنداء الذي أطلقته وزارة الصحة العامة بتاريخ 24/09/2024 بالتعاون مع شركة طيران الشرق الأوسط.

هذا وتستمرّ السفارة اللبنانية في باريس باستقبال الهبات العينية من أدوية ومسلتزمات طبية تمهيداً لإرسالها بواسطة شحنات أخرى إلى لبنان.