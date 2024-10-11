في المنية.. عملية سرقة لعمال محطة وقود باءت بالفشل

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سجّل صباح اليوم محاولة سرقة بقوة السلاح لعمال محطة وقود "الايمان" على اوتوستراد المنية من قبل مجهولين، وفق ما افادت مندوبة "لبنان24".وحسب المعلومات، باءت العملية بالفشل وقد علم انه جرى مطاردتهم من قبل عدد من الشبان الا انهم تمكنوا من الفرار.