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لبنان

في المنية.. عملية سرقة لعمال محطة وقود باءت بالفشل

Lebanon 24
11-10-2024 | 01:48
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سجّل صباح اليوم محاولة سرقة بقوة السلاح لعمال محطة وقود "الايمان" على اوتوستراد المنية من قبل مجهولين، وفق ما افادت مندوبة "لبنان24".

وحسب المعلومات، باءت العملية بالفشل وقد علم انه جرى مطاردتهم من قبل عدد من الشبان الا انهم تمكنوا من الفرار.
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