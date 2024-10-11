27
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
10
o
بشري
24
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في المنية.. عملية سرقة لعمال محطة وقود باءت بالفشل
Lebanon 24
11-10-2024
|
01:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجّل صباح اليوم محاولة سرقة بقوة السلاح لعمال محطة وقود "الايمان" على اوتوستراد المنية من قبل مجهولين، وفق ما افادت مندوبة "لبنان24".
وحسب المعلومات، باءت العملية بالفشل وقد علم انه جرى مطاردتهم من قبل عدد من الشبان الا انهم تمكنوا من الفرار.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عملية خطف طالب من أمام مدرسة في طرابلس.. وفيديو يوثّق المشهد
Lebanon 24
عملية خطف طالب من أمام مدرسة في طرابلس.. وفيديو يوثّق المشهد
11/10/2024 12:08:38
11/10/2024 12:08:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مُحادثات صعبة بينهما.. نتنياهو رفض طلب بايدن إنهاء العملية في لبنان قبل تصفية حزب الله
Lebanon 24
مُحادثات صعبة بينهما.. نتنياهو رفض طلب بايدن إنهاء العملية في لبنان قبل تصفية حزب الله
11/10/2024 12:08:38
11/10/2024 12:08:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بايدن طلب من نتنياهو إنهاء العملية في لبنان.. وهكذا جاء الرد
Lebanon 24
بايدن طلب من نتنياهو إنهاء العملية في لبنان.. وهكذا جاء الرد
11/10/2024 12:08:38
11/10/2024 12:08:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر للميادين: فشل عملية الاغتيال في بيروت ونجاة مسؤول وحدة الارتباط في حزب الله وفيق صفا
Lebanon 24
مصدر للميادين: فشل عملية الاغتيال في بيروت ونجاة مسؤول وحدة الارتباط في حزب الله وفيق صفا
11/10/2024 12:08:38
11/10/2024 12:08:38
Lebanon 24
Lebanon 24
المنية..
عملية
لمحطة
بالفسل
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
للقطاع العام والمتقاعدين.. إليكم هذا القرار بشأن صرف تعويض مؤقت ومساعدة مالية
Lebanon 24
للقطاع العام والمتقاعدين.. إليكم هذا القرار بشأن صرف تعويض مؤقت ومساعدة مالية
07:15 | 2024-10-10
10/10/2024 07:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
قاآني "قيد الإقامة الجبرية".. هل له علاقة بالاغتيالات التي طالت كبار قادة "حزب الله"؟
Lebanon 24
قاآني "قيد الإقامة الجبرية".. هل له علاقة بالاغتيالات التي طالت كبار قادة "حزب الله"؟
16:00 | 2024-10-10
10/10/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّة تُغادر "الجديد".. وزميلتها في القناة: "رح اشتقلك بالشغل" (صور)
Lebanon 24
إعلاميّة تُغادر "الجديد".. وزميلتها في القناة: "رح اشتقلك بالشغل" (صور)
05:48 | 2024-10-10
10/10/2024 05:48:53
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تستهدف مبنى في النويري.. 22 شهيداً و117 جريحاً (فيديو وصور)
Lebanon 24
إسرائيل تستهدف مبنى في النويري.. 22 شهيداً و117 جريحاً (فيديو وصور)
12:52 | 2024-10-10
10/10/2024 12:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستطول الحرب في لبنان؟... إليكم ما كشفته صحيفة بريطانيّة
Lebanon 24
هل ستطول الحرب في لبنان؟... إليكم ما كشفته صحيفة بريطانيّة
08:00 | 2024-10-10
10/10/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:58 | 2024-10-11
انتهاء جلسة مجلس الوزراء
05:04 | 2024-10-11
اسرائيل تخرق جدار الصوت فوق عدد من المناطق
05:01 | 2024-10-11
غوتيريش: الاعتداء على "اليونيفيل" في جنوب لبنان غير مقبول
05:00 | 2024-10-11
طقس نهاية الاسبوع مستقر... والحرارة فوق معدلاتها داخلا
05:00 | 2024-10-11
ثلث سكان لبنان نازحون.. أحياء سكنيّة تزول وقنبلة اجتماعيّة وشيكة
04:58 | 2024-10-11
"لبنان24": كلمة مرتقبة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء
فيديو
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
Lebanon 24
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
23:45 | 2024-10-06
11/10/2024 12:08:38
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
11/10/2024 12:08:38
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
11/10/2024 12:08:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24