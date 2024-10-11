Advertisement

لبنان

سلسلة غارات جوية معادية استهدفت هذه المناطق... و4 شهداء في الغارة على جبشيت

Lebanon 24
11-10-2024 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1260510-638642344354100399.jpg
Doc-P-1260510-638642344354100399.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أدى العدوان الجوي الاسرائيلي الذي تعرضت له بلدة جبشيت الى استشهاد 4 مواطنين، عندما استهدفتهم الطائرات الحربية المعادية بغارة جوية على مبنى نصور في حي الجبل في البلدة حيث يسكنون، فدمرته بالكامل، وسقطوا شهداء، بحسب "الوكالة الوطنية للاعلام".
Advertisement

كما تسببت الغارة  باضرار في عشرات المنازل المجاورة .
 
ونفذ الطيران الحربي المعادي قرابة الحادية عشرة الا ثلثا، قبل ظهر اليوم غارة جوية مستهدفا محيط البركة في بلدة كفرتبنيت.
 
وأفادت مندوبة "لبنان24" بأن "الطيران الحربي الاسرائيلي استهدف مزرعة بسطرة الواقعة بين بلدتي كفرحمام وحلتا".
 
وشنّ العدو الاسرائيلي غارة استهدفت بلدة شمع.
 
كما استهدفت الغارات الإسرائيلية محيط بلدات الناقورة وقانا وعلما الشعب.

وتعرضت مدينة الخيام لغارة جوية معادية بالتزامن مع قصف مدفعي معادي لاحياء البلدة.
 
وأغار الطيران الحربي الاسرائيلي على وسط بلدة بلاط قضاء مرجعيون.
 
وشن الطيران الحربي المعادي قرابة التاسعة والربع صباحا، غارة على منزل في بلدة طيرحرفا - جنوب صور.
 
الى ذلك، أغار الطيران الحربي المعادي صباحا، مستهدفًا بلدة الخيام وبرعشيت وشقرا واطراف الزرارية.
 
 
واستشهدت السيدة زهرة محمود شهاب، متأثرة بجروحها التي أصيبت بها، جراء غارة على منزل في مدينة صور منذ أيام.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:48 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:52 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:58 | 2024-10-11
05:04 | 2024-10-11
05:01 | 2024-10-11
05:00 | 2024-10-11
05:00 | 2024-10-11
04:58 | 2024-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24