سلسلة غارات جوية معادية استهدفت هذه المناطق... و4 شهداء في الغارة على جبشيت

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كما تسببت الغارة باضرار في عشرات المنازل المجاورة . أدى العدوان الجوي الاسرائيلي الذي تعرضت له بلدة جبشيت الى استشهاد 4 مواطنين، عندما استهدفتهم الطائرات الحربية المعادية بغارة جوية على مبنى نصور في حي الجبل في البلدة حيث يسكنون، فدمرته بالكامل، وسقطوا شهداء، بحسب "الوكالة الوطنية للاعلام".كما تسببت الغارة باضرار في عشرات المنازل المجاورة .

ونفذ الطيران الحربي المعادي قرابة الحادية عشرة الا ثلثا، قبل ظهر اليوم غارة جوية مستهدفا محيط البركة في بلدة كفرتبنيت.

وأفادت مندوبة "لبنان24" بأن "الطيران الحربي الاسرائيلي استهدف مزرعة بسطرة الواقعة بين بلدتي كفرحمام وحلتا".

وشنّ العدو الاسرائيلي غارة استهدفت بلدة شمع.

كما استهدفت الغارات الإسرائيلية محيط بلدات الناقورة وقانا وعلما الشعب.



وتعرضت مدينة الخيام لغارة جوية معادية بالتزامن مع قصف مدفعي معادي لاحياء البلدة.

وأغار الطيران الحربي الاسرائيلي على وسط بلدة بلاط قضاء مرجعيون.

وشن الطيران الحربي المعادي قرابة التاسعة والربع صباحا، غارة على منزل في بلدة طيرحرفا - جنوب صور.



الى ذلك، أغار الطيران الحربي المعادي صباحا، مستهدفًا بلدة الخيام وبرعشيت وشقرا واطراف الزرارية.

واستشهدت السيدة زهرة محمود شهاب، متأثرة بجروحها التي أصيبت بها، جراء غارة على منزل في مدينة صور منذ أيام.