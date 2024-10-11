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لبنان

استعدوا للمنخفض الجوي الأول لهذا الموسم.. هذا ما ينتظرنا بعد 16 تشرين الاول الأب خنيصر يكشف

Lebanon 24
11-10-2024 | 02:25
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ انه بين تشرين وتشرين صيف ثانٍ، والكل ينتظر وصول المنخفض الأول نحو لبنان  وسوريا وقبرص، وحتى الساعة، لم يُفتح باب المنخفضات الجوية نحو المنطقة، لكن ثورة الاطلسي التي تقذف نحو اوروبا الكثير من العواصف، ستغيّر هذه المنظومة وسوف تفتح باب الخيرات نحو لبنان والجوار اعتبارا من النصف الثاني من شهر تشرين الأول، على ان يصل المنخفض الجوي الاول نحو جنوب تركيا وساحل سوريا ولبنان وشمال فلسطين وسوف تساهم حركة الضغط المنخفض المسيطرة على الحوض الشرقي للبحر المتوسط 1008hpa بوصول الامطار والرياح والصواعق والعواصف الرعدية، لذلك نرجو الأخذ بعين الاعتبار انّه اذا كانت الامطار غزيرة فقد تساهم بتشكل السيول الجارفة والفيضانات في عدة مناطق لبنانية فوجب على المعنيين بأمر تنظيف المجاري والطرقات البدء بهذه المهام قبل ان تقع الكارثة.
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أضاف: "من جهة أخرى، دخلت المحيطات في ذروة نشاطها وما حصل في ولاية فلوريدا خلال اسبوعين اي اعصار هيلين وميلتون، قد يتكرر في مناطق أخرى الامر الذي توضحه حركة المحيطات ودرجات حرارة سطح المياه ونسبة التبخر السريع والاختلاف الواضح في الضغوط الجوية، لا يبدو وضع خليج المكسيك بحالة جيدة بل يحضر لضربة اخرى، ولا المحيط الهندي ولا المحيط الاطلسي فالآتي سيكون اعظم من ميلتون بين اميركا وجنوب غرب اسيا وجنوب شبه الجزيرة العربية وشرق افريقيا، باختصار: طقس العالم يذهب للأسوأ"، كما قال.

طقس لبنان خلال الايام المقبلة:
مشمس يتحول في معظم الاوقات الى غائم وضباب محلي على الجبال، تستقر الحرارة، لمدة اسبوع، ساحلاً على 28-29 درجة وفي البقاع 27-28 درجة وعلى 1000 متر 25 درجة، على ان تنخفض بشكل سريع نهاية الاسبوع المقبل مع وصول المنخفضات والرياح الباردة.






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