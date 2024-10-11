أميركا: ندعم الحل الدبلوماسي في لبنان.. وندعو إلى انتخاب رئيس

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال تصريحاته أن المحادثات الأخيرة التي يقوم بها تطرقت إلى النزاع في الشرق الأوسط، مع التركيز على إيجاد حل دبلوماسي للوضع في لبنان ودعم إسرائيل.

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وأعرب بلينكن عن قلقه العميق بشأن انتشار الصراع في الشرق الأوسط، مشدداً على أهمية دعم الدولة اللبنانية لتتمكن من رعاية شعبها والوقوف على قدميها، مشيراً إلى أن انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان هو خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار.

كما أكد على ضرورة أن تضمن إسرائيل حماية المدنيين في النزاعات.

وأوضح أن الولايات المتحدة تتواصل مع إسرائيل لتلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان غزة.

كما شدد على ضرورة إنهاء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأوضح بلينكن أن مصير الدول متشابك، داعياً إلى العمل المشترك من أجل إنشاء شراكات قوية لمواجهة التحديات العالمية.







