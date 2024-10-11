استشهد في صريفا.. قوى الأمن الداخلي نعت شهيدها

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صدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة ما يلي:"تنعي المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي شهيدها المؤهّل علي محمد حمودي، الذي استشهد بتاريخ 10-10-2024، جراء استهداف العدوان الإسرائيلي بلدة صريفا/صور بغارة.- الرتبة والاسم والشهرة: معاون أول علي محمد حمودي.- تاريخ الولادة ومكانها: 11-4-1981 صريفا /صور.- الوضع العائلي: متأهل.- دخل السلك بتاريخ 11-09-2006 وتدرّج في الرتب حتى رتبة معاون أول.- رقي إلى رتبة مؤهّل بعد الاستشهاد".