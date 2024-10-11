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لبنان

استشهد في صريفا.. قوى الأمن الداخلي نعت شهيدها

Lebanon 24
11-10-2024 | 02:32
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صدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة ما يلي:

"تنعي المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي شهيدها المؤهّل علي محمد حمودي، الذي استشهد بتاريخ 10-10-2024، جراء استهداف العدوان الإسرائيلي بلدة صريفا/صور بغارة.
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فيما يلي نبذة عن حياته ومراحل خدمته العسكرية في سلك قوى الأمن:
- الرتبة والاسم والشهرة: معاون أول علي محمد حمودي.
- تاريخ الولادة ومكانها: 11-4-1981 صريفا /صور.
- الوضع العائلي: متأهل.
- دخل السلك بتاريخ 11-09-2006 وتدرّج في الرتب حتى رتبة معاون أول.
- رقي إلى رتبة مؤهّل بعد الاستشهاد".
 
أضافت المديرية:" خدم في: شُعبة المعلومات.
منح بعد الاستشهاد: وسام الجرحى-الميدالية العسكرية-ميدالية الأمن الداخلي وميدالية الجدارة.
ومنح التنويهات التالية:
-تهنئة خطية عدد /1/ صادرة عن وزير الداخلية والبلديات.
-تنويه خطي عدد/6/ صادرة عن المدير العام.
-تنويه خطي عدد /1/ مع مكافأة مالية صادرة عن المدير العام".
 
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