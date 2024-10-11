تحليق مكثف للطيران المسير والاستطلاعي فوق أجواء مدينة صور

يحلق الطيران المسيّر والاستطلاعي المعادي على علو منخفض، في أجواء مدينة صور ومحيطها.

كما تسمع أصوات انفجارات من قرى القطاع الغربي في قضاء صور، لا سيما القرى الحدودية.

(الوكالة الوطنية)