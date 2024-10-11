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لبنان

تحليق مكثف للطيران المسير والاستطلاعي فوق أجواء مدينة صور

Lebanon 24
11-10-2024 | 02:37
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يحلق الطيران المسيّر والاستطلاعي المعادي على علو منخفض، في أجواء مدينة صور  ومحيطها.
كما تسمع أصوات انفجارات من قرى القطاع الغربي في قضاء صور،  لا سيما القرى الحدودية.
(الوكالة الوطنية)
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