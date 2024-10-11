قائد في قوة الرضوان.. إسرائيل تستهدف قياديا في "الحزب" في ميس الجبل (فيديو)

جيش الدفاع قضى على قائد في وحدة الصواريخ المضادة للدروع التابعة لقوة الرضوان في منطقة ميس الجبل وهاجم أهدافًا إرهابية لحزب الله في لبنان



🔸قامت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو بمهاجمة وتصفية قائد في وحدة الصواريخ المضادة للدروع التابعة لقوة الرضوان في منطقة ميس الجبل وهو الإرهابي… pic.twitter.com/vCEo5iBRw8 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 11, 2024 Advertisement

أعلن الجيش الإسرائيلي انه استهدف "غريب الشجاع" القائد بوحدة الصواريخ في قوة الرضوان في ميس الجبل.وزعم الجيش الإسرائيلي ان غريب الشجاع كان مسؤولا عن إطلاق صواريخ مضادة للدروع باتجاه شمال إسرائيل.ونشر الجيش الإسرائيلي فيديو لاستهداف عناصر من الحزب في الجنوب.