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لبنان

قائد في قوة الرضوان.. إسرائيل تستهدف قياديا في "الحزب" في ميس الجبل (فيديو)

Lebanon 24
11-10-2024 | 03:44
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أعلن الجيش الإسرائيلي انه استهدف "غريب الشجاع" القائد بوحدة الصواريخ في قوة الرضوان في ميس الجبل.

وزعم الجيش الإسرائيلي ان غريب الشجاع كان مسؤولا عن إطلاق صواريخ مضادة للدروع باتجاه شمال إسرائيل.

ونشر الجيش الإسرائيلي فيديو لاستهداف عناصر من الحزب في الجنوب.

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