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لبنان

السفير البابوي في عين التينة

Lebanon 24
11-10-2024 | 04:10
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يلتقي الرئيس نبيه بري في هذه الاثناء في عين التينة السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا .
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السفير

البابوي

عين التنية

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