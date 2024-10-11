رسالة تحذير إسرائيلية جديدة إلى سكان الجنوب.. هذا مضمونها

وجّه الجيش الاسرائيلي رسالة تحذير جديدة إلى سكان جنوب لبنان.



وأشار المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي ادرعي إلى ان "الجيش الاسراييلي يستمر في مهاجمة مواقع حزب الله في قراكم أو وبالقرب منها. لا نريد المساس بكم أبدوا ولذلك من أجل سلامتكم ممنوع العودة الى بيوتكم حتى اشعار اخر"، كما قال.



وأضاف: "عليكم الامتناع عن التوجه جنوباً كل من يتوجه جنوباً قد يعرض حياته للخطر".





#عاجل رسالة إلى سكان جنوب لبنان: ديروا بالكم!

⭕️يستمر جيش الدفاع في مهاجمة مواقع حزب الله في قراكم أو وبالقرب منها. لا نريد المساس بكم أبدوا ولذلك من أجل سلامتكم ممنوع العودة الى بيوتكم حتى اشعار اخر.

⭕️عليكم الامتناع عن التوجه جنوباً, كل من يتوجه جنوباً قد يعرض حياته للخطر.… pic.twitter.com/tQzrG3D79X — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 11, 2024 Advertisement