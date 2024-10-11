هذه حقيقة طلب مخفر رياق من السكان إخلاء منازلهم

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن لا صحة للأخبار المتداولة عن طلب مخفر رياق من السكان إخلاء منازلهم.وبحسب مصادر "لبنان 24" فقد غادر بعض المواطنين منازلهم نتيجة التصعيد وتلقيهم اتصالات للحفاظ على سلامتهم.