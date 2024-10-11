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لبنان

هذه حقيقة طلب مخفر رياق من السكان إخلاء منازلهم

Lebanon 24
11-10-2024 | 04:54
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن لا صحة للأخبار المتداولة عن طلب مخفر رياق من السكان إخلاء منازلهم.

وبحسب مصادر "لبنان 24" فقد غادر بعض المواطنين منازلهم نتيجة التصعيد وتلقيهم اتصالات للحفاظ على سلامتهم.
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رياق

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