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لبنان

"لبنان24": كلمة مرتقبة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء

Lebanon 24
11-10-2024 | 04:58
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علم "لبنان24" أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيدلي بكلمة من السرايا الحكومي، وذلك بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء.
 
 
 
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