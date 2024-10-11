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لبنان

طقس نهاية الاسبوع مستقر... والحرارة فوق معدلاتها داخلا

Lebanon 24
11-10-2024 | 05:00
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

وجاء في النشرة الآتي:
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-الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان   مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية بخاصة في الداخل.

 ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول  في بيروت بين 23 و 29، في طرابلس بين 20 و 28 درجة وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:  قليل الغيوم إلى غائم جزئيا أحيانا، مع ضباب على المرتفعات المتوسطة بدءا من بعد الظهر، ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل طفيف على الجبال، أما في الداخل فتنخفض بشكل محدود ولكنها تبقى فوق معدلاتها الموسمية بحدود ال 6 درجات.

السبت:  غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

الأحد:  غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة واستقرار بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية بخاصة في الداخل.

الإثنين:  غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، مع احتمال بعض الأمطار الخفيفة على المرتفعات الشمالية خلال الفترة المسائية مع سوء في الرؤية بسب تشكل الضباب الكثيف.

-الحرارة على الساحل من 24 الى 28 درجة ، فوق الجبال من 15 الى 28 درجة ، في الداخل من 13 الى 34 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية الى شمالية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 8 و 25 كم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء على المرتفعات بدءا من بعد الظهر بسبب تكون الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80 %.

-حال البحر:   منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:  28 درجة.

-الضغط الجوي:  760 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس:  6,39

-ساعة غروب الشمس:  18,10
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