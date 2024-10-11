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لبنان

غوتيريش: الاعتداء على "اليونيفيل" في جنوب لبنان غير مقبول

Lebanon 24
11-10-2024 | 05:01
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دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاعتداء الإسرائيلي الذي طال موقعاً لقوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان، مطالباً إسرائيل بوقف قوات حفظ السلام.
وفي تصريحٍ له، اليوم الجمعة، قال غوتيريش إنه "تم التوضيح لتل أبيب بأنهُ لا يمكن التسامح مع مثل تلك الحوادث التي حصلت"، وأضاف: "الجنديان المصابان من قوات اليونيفيل في جنوب لبنان هم من إندونيسيا، وأقول لإسرائيل إن مثل هذه الوقائع غير مقبولة".
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ودعا غوتيريش إلى "فعل كل شي ممكن لتجنب حربٍ شاملة في لبنان"، وأضاف: "لا يمكننا السماح بتصاعد الصراع في الشرق الأوسط وتهديد الأمن العالمي".
 
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