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لبنان

اسرائيل تخرق جدار الصوت فوق عدد من المناطق

Lebanon 24
11-10-2024 | 05:04
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خرق الطيران الحربي المعادي جدار الصوت على دفعتين فوق منطقة جزين واقليم الخروب، على علو منخفض.
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