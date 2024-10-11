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لبنان

بشأن وقف إطلاق النار... هذا ما قرّره مجلس الوزراء

Lebanon 24
11-10-2024 | 05:36
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قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال الكلمة التي ألقاها بعد جلسة مجلس الوزراء، أنّه "تقرّر الطلب من وزارة الخارجية والمغتربين تقديم طلب إلى مجلس الأمن الدولي ندعوه فيه إلى اتخاذ قرار بالوقف التّام والفوري لإطلاق النار، مع التشديد على التزام الحكومة اللبنانية تنفيذ القرار رقم 1701 الصادر عن مجلس الأمن بمُندرجاته كافّة لا سيّما في شقّه المُتعلّق بنشر الجيش في جنوب لبنان وتعزيز حضوره على الحدود اللبنانية بما من شأنه أن يضمن تنفيذ هذا القرار".
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