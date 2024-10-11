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لبنان

يوحنا العاشر تلقى رسالة تضامنية من البطريرك الروسي بشأن التصعيد في لبنان

Lebanon 24
11-10-2024 | 05:40
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 أعرب بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر عن شكره وتقديره لبطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل ، وذلك في رسالة جوابية  على الرسالة التضامنية التي تلقاها من البطريرك الروسي بعد التصعيد العسكري الحاصل في لبنان.
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وجاء في رسالة يوحنا العاشر للبطريرك الروسي:

"تلقيت ببالغ التأثر والتقدير رسالتكم التضامنية التي عبرتم فيها عن تضامنكم القلبي وصدق مشاعركم بعد التصعيد الأخير الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط ولبنان تحديداً. أشكركم لنبل مشاعركم وأرفع صلاتي معكم إلى المسيح أبي الأنوار أن يوطد سلامه في القلوب ويعزي الجميع ويرحم النفوس. كما وأرفع صلاتي من أجل السلام في منطقتكم ،سائلاً رب السلام أن يخمد نار الحرب التي يذهب ضحيتها الإنسان المدعو إلى أن يكون على صورة بهاء خالقه".

حفظ الله الشعب الروسي والكنيسة الروسية وأخذ بيمينكم وأنتم تقودون الكنيسة الروسية مستضيئين بنور إنجيله المقدس".
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