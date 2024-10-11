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لبنان

5 شهداء... العدوّ الإسرائيليّ استهدف بلدة بوداي

Lebanon 24
11-10-2024 | 05:47
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إستشهاد 5 أشخاص في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت بلدة بوداي البقاعيّة.
 
 
وأشارت أيضاً إلى إصابة بعض الأشخاص بجروحٍ.
 
 
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