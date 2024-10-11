5 شهداء... العدوّ الإسرائيليّ استهدف بلدة بوداي

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إستشهاد 5 أشخاص في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت بلدة بوداي البقاعيّة.

وأشارت أيضاً إلى إصابة بعض الأشخاص بجروحٍ.