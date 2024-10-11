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لبنان
كيف علّق غوتيريش على إطلاق إسرائيل النار على اليونيفيل في جنوب لبنان؟
Lebanon 24
11-10-2024
|
06:06
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شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم أنّ على إسرائيل عدم تكرار إطلاق النار على قوة اليونيفيل في جنوب لبنان، مشدّدا على أنّه أمر "غير مقبول"، كما نقلت "فرانس برس".
وقال غوتيريش بعد محادثات مع قادة دول جنوب شرق آسيا في قمة في لاوس، "كان هناك بطبيعة الحال رد فعل من العديد من الأطراف تضامنا مع عنصري قوات حفظ السلام اللذين أصيبا، وعبر إبلاغ إسرائيل بوضوح تام بأنّ هذا الحادث غير مقبول ويجب ألا يتكرّر".
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