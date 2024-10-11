بيرم: إطلاق سراح الصحافي الإسرائيلي غير مقبول وسيادتنا تأتي فوق أي اعتبار

قال وزير العمل مصطفى بيرم إن الحكومة اللبنانية أبدت التزامها بتطبيق القرار 1701 لوقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن هذا الأمر نابع من التزام وطني كامل.

وفي تصريحٍ له من السرايا الحكومي، اليوم الجمعة، عقب انتهاء جلسة الحكومة، قال بيرم: "أبدينا تحفظاً على إطلاق سراح الصحافي الإسرائيلي الذي جرى توقيفه في لبنان وذلك بإشارة قضائية. هناك أمن قومي ويجب أن يطغى على أي شيء وما حصل غير مقبول نهائياً".

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وأكمل: "ليس مقبولاً لأي شخصية تابعة لأي دولة بإجراء جولة داخل أي مرفق عام وهناك سيادة يجب الحفاظ عليها وهي فوق أي اعتبار".

وأردف: "أيضاً نقول إنه لا يجوز للإعلام اللبناني تبنّي السردية الإسرائيلية وهذا الأمر خطير ونقدّر كل القوى الوطنية والسياسية التي تضامنت وهناك صور مشرقة لاحتضان النازحين في مناطق لبنانية كثيرة، ويجب تسليط الضوء عليها".

وختم: "أهالي الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية سيعودون إلى مناطقهم فوراً بعد انتهاء الحرب وسيرسخون وجودهم هناك، ولبنان سينتصر بكل أبنائه والمقاومة ستنتصر وإرادة إسرائيل ستنكسر".