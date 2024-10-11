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لبنان

اعتداء على طبيب بعدما أنهى بنجاح عملية جراحية لطفلة.. ماذا حصل في "أوتيل ديو"؟

Lebanon 24
11-10-2024 | 06:32
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أوضحت إدارة مستشفى أوتيل ديو دو فرانس الجامعي في بيان أن "المستشفى شهد أمس حادث اعتداء على طبيب بعدما كان أنهى بنجاح عملية جراحية لطفلة تبلغ من العمر 5 أشهر". 
وشرحت ان " الطبيب تعرض من دون أي استفزاز مسبق للاعتداء الجسدي من  عائلة الطفلة في قسم طب الأطفال"، ولفتت الى أن "الاعتداء لم يقتصر على الطبيب فقط، بل طالت تداعياته جميع أفراد الطاقم الطبي، ما يعكس حالة مقلقة في مجتمعنا".
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وإذ رأت أن  "هذا الحادث يسلط الضوء على سلامة العاملين في القطاع الصحي أمام عنف بعض الأفراد، ومن الضروري معاقبة مثل هذه الأفعال بحزم"، دانت إدارة المستشفى "الاعتداء الذي يهدّد سلامة الطاقم الطبي وراحة المرضى"، ودعت "السلطات المعنية إلى اتخاذ التدابير المناسبة لمحاسبة المعتدين".
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