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لبنان

خبر مهمّ عن المواد الغذائيّة وأسعارها

Lebanon 24
11-10-2024 | 07:12
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أكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أن "أسعار المواد الغذائية مستقرة، كما اكد إن المواد الغذائية في لبنان متوفرة بكثرة، وأن ليس هناك اي نقص في اي سلعة من السلع. 
وقال بحصلي في بيان إنّه "على هذا الاساس لا داعي للهلع ولا داعي لتخزين المواد الغذائية بكميات كبيرة جداً، مع التأكيد على أن تحوّط العائلات اللبنانية واجب". 
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وأشار بحصلي الى أن إستيراد المواد الغذائية لا يزال مستمراً عبر مرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي، ما يعني أن المخزون المجود لدى لبنان من المواد الغذائية لا يزال يكفي لأكثر من شهرين.
وشدد بحصلي على أن هذا الأمر سيبقى مستمراً طالما المرفأ والمطار يعملان بشكل طبيعي"، لافتاً إلى أن "الشُحُنات والبواخر تصل إلى لبنان كالمعتاد".
وبالنسبة لأسعار المواد الغذائية، اكد بحصلي ان الأسعار مستقرة، وإن الشكاوى التي نسمعها لا نعرف مدى دقتها، مشيراً في الوقت عينه الى "أننا في حالة حرب ومن الممكن أن يستغل البعض هذا الوضع، خصوصاً في المناطق، لكن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر في ظل وجود عرض كبير للسلع الغذائية وآلاف نقاط البيع".
وشدد بحصلي على أن "الآن ليس هناك أي موجب لإرتفاع الأسعار لا سيما أن العرض أكثر من الطلب، وحتى ان حصل تهافت في بعض المحال فلن يحصل أي نقص في البضائع، مطمئناً الى أن الأسعار مستقرة.
 
 


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