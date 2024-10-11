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لبنان

مؤتمر صحافي لمسؤول العلاقات الاعلامية في "حزب الله" عصر اليوم

Lebanon 24
11-10-2024 | 07:20
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يعقد مسؤول العلاقات الإعلامية في "حزب الله" محمد عفيف مؤتمرا صحافيا ‏في الخامسة من عصر اليوم الجمعة.
 
وسيتم في هذا المؤتمر الاضاءة على ‏التطورات الميدانية السياسية والإعلامية.
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