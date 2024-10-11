مؤتمر صحافي لمسؤول العلاقات الاعلامية في "حزب الله" عصر اليوم

يعقد مسؤول العلاقات الإعلامية في "حزب الله" محمد عفيف مؤتمرا صحافيا ‏في الخامسة من عصر اليوم الجمعة.

وسيتم في هذا المؤتمر الاضاءة على ‏التطورات الميدانية السياسية والإعلامية.