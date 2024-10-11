عملاء في لبنان.. هذا ما يقومون به في الأماكن التي تستهدفها إسرائيل

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كشفت مصادر عسكرية لبنانية عن توقيف 15 شخصا للتحقيق معهم في الاشتباه بتعاملهم مع إسرائيل.وبحسب المصادر تدور الشبهات بشأن إقدام الموقوفين على تصوير أماكن استُهدفت بغارات إسرائيلية، أو تصوير ما بعد استهدافها من الجانب الإسرائيلي.كما أشارت المصادر إلى أن "اثنين من الموقوفين، وهما من الجالية السورية بلبنان، تبيّن تجنيدهما من قبل الموساد الإسرائيلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي". (سكاي نيوز)