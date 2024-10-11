سامي الجميّل التقى السفير الأرميني

التقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل سفير أرمينيا فاهان اتابكيان في زيارة تعارف.



وجرى عرض للتطورات في لبنان والخطورة التي تشكلها على كامل المنطقة كما جرت مناقشة العلاقات المميزة التي تجمع البلدين.

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