وزير الثقافة: النصر سيكون بلا ريب حليف اللبنانيين

Advertisement

وجّه وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمّد وسام المُرتَضى التحيّة للنازحين من الجنوب والضاحية والبقاع ولمستضيفيهم.وقال في بيانٍ :" ايها الأخوة الأحبّة، كل الإحترام لكم ولأخوانكم الذين يستضيفونكم على النحو الذي يليق بشيم اللبنانيين وأخلاقهم، صمودكم في أرضكم كان مقاومة، ونزوحكم عنها بسبب العدوان تأكيدٌ تشبّثكم بإرادة الحياة في وجه أعداء الإنسانية والحياة".وتابع:: ثابروا حيث أنتم على ممارسة الفضائل والقيم بتمتين الروابط والأجواء السويّة مع اخوتكم المضيفين لكم. وينبغي لكم في هذا الظرف العصيب أن تمارسوا كل ما يؤكد الوحدة اللبنانية في مواجهة العدوان. وتلك أخلاق المؤمنين التي تعكس وعي وأصالة اللبنانيين".وختم:" إنّها أيامٌ صعبة يختبر الله عبرها صدق ايماننا به وبحقّنا في ان نحيا أحراراً أعزّاء في وطنٍ حرٍّ عزيز وصدق انتمائنا الى هذا الوطن، وتيقّنوا انّ النصر سيكون بلا ريب حليف اللبنانيين بشرط الإستمساك بالصبر والتعاضد والحرص على الوحدة الوطنية وعلى المقاومة الأبيّة الشريفة....وبشّر الصابرين".