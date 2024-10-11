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لبنان

دعا للتلاقي حوله.. كلاس: اؤيد مضمون نداء عين التينة

Lebanon 24
11-10-2024 | 07:35
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 أعلن وزير الشباب والرياضة في بيان، أنه "انطلاقا من مسؤوليتي الوطنية والدستورية، اؤيد مضمون النداء الذي اطلق من عين التينة وروحيته، وكنت اتمنى ان يصدر هذا البيان عن جميع المكونات الكيانية للبد وبمشاركة مسيحية وازنة".
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ونوه كلاس "بكل حراك ساعٍ لإيجاد فرص لمنع الحرب وإحلال السلام والحفاظ على السيادة الوطنية، وأشدد على القيمة الكبرى لهذا النداء الوطني والاستثنائي واعتبره ذا اعتبار مقدر، وان روحيته تعبر عن الاهداف الصادقة والملتزمة بنداء الدول الـ12 الداعية إلى وقف اطلاق النار، وعن المخاوف التي يعيشها لبنان في ظل الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة التي تستهدف المدنيين والبلدات وتطال الجنوب والبقاع والعاصمة".

ورأى أن "حالة الحرب التي يتعرض لها لبنان وما يرافقها من قتل وتهجير وابادة للقرى والبلدات وتدمير لكل مظاهر الحياة، تستدعي الدعوة إلى التلاقي حول هذا النداء الاستثنائي الذي يشكل مرتكزا للمواقف الوطنية الجامعة، ووضع خطة سريعة للانتقال من وضعية الحرب إلى حالة السلام وانتخاب رئيس للجمهورية واعادة النهوض بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وهذا اوضح تعبير للموقف الوطني الجامع الذي نلاقي به موقف الدول الداعية إلى وقف الحرب واحلال السلام".
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